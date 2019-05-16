В Конституционном суде уверяют, что увольнение Станислава Шевчука с должности председательствующего судьи не сорвет инаугурацию президента Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Судьи отмечают, что, согласно ст. 104 Конституции Украины приведение президента Украины к присяге осуществляет глава КСУ. "Со стороны Конституционного Суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге", - говорится в сообщении..

Итак, Зеленского к присяге поведет судья Наталья Шаптала, а также глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Напомним, астролог Влад Росс, который был категорически против инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая, считает, что 20 мая – блестящее время для присяги с точки зрения звезд и нового главу государства "ждет триумф".

Хотя у Зеленского и согласились с этой датой, но заявили, что нардепы "решили насолить украинцам и создать проблемы иностранным гостям".