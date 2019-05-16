Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который ранее назвал 11 легионеров, вызванных на сборы перед отборочными матчами Евро-2020 против Сербии и Люксекмбурга, вызвал еще и полузащитника шотландского Селтика Марьяна Шведа.

Об этом передает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Марьян Швед прибудет на сбор в Харьков 25 мая вместе с другими легионерами.

Для 21-летнего игрока это уже второй вызов в главную команду. Он принял участие в прошлогоднем ноябрьском сборе, дебютировав за "сине-желтых" в товарищеском матче с Турцией 20 ноября.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний хавбек защищал цвета львовских Карпат (14 голов, 3 ассиста в 24 встречах Премьер-лиги), однако на днях окончательно отправился в Селтик, который приобрел его в январе 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила 2 миллиона евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Люксембург не угомонился и хочет подать апелляцию на решение УЕФА по Мораесу.