Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зенского назначили на время масштабной профилактики на украинском ТВ.

Поэтому Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) перенес на неделю вперед проведение профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба Концерна РРТ.

Изначально предполагалось, что работы будут проводиться 20 мая с 2:00 до 14:00, а инаугурация была назначена на 20 мая в 10 часов утра. "... полугодовые планово-профилактические работы по техническому обслуживанию антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна РРТ, которые были запланированы на 20 мая 2019 года, переносятся на 27 мая 2019 года. Время проведения профилактических работ остается без изменений", - сказано в сообщении.

Учитывая, что в этот период будет отключаться телерадиовещание по всей стране, а телевизионные и радиопрограммы не будут работать, перенос профилактики вполне обоснован, уточнили в Концерне.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Также читайте о том, что у Зеленского согласились с новой датой инаугурации.