Глава ПЦУ Епифаний ответил на заявления почетного главы ПЦУ Филарета. В частности, Епифаний заявил, что отрицает, что за ним кто-то стоит. Об этом он рассказал в интервью ВВС News.

На заявление Филарета, что Епифаний не самостоятелен, что им управляют, глава ПЦУ ответил, что речь идет лишь о том, что он не может единолично принимать какие-то решения. "Я говорил о том, что я единолично, могу принимать не все решения. Потому что 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью", - сказал Епифаний.

В частности, глава ПЦУ сообщил, что не имеет права менять устав. "Потому что то, что было принято на поместном соборе, должно воплощаться в жизнь", - добавил он.

Относительно обвинений Филарета, что он слишком прислушивается к украинской власти и Константинополю, Епифаний заявил, что не руководствуется указаниями власти или Константинополя. "Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся Томоса или устава, мы имеем право", - сказал глава ПЦУ.

При этом Епифаний отметил, что несмотря на нарекания, в целом он не игнорировал мнение почетного патриарха, часто с ним общался и общается, "но нужно понять формат общения".

"Поэтому я прислушался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня (...) из-за давления и требования, несовместимые с уставом и Томосом", - заявил глава ПЦУ. Также он назвал откровенной неправдой обвинения Филарета о том, что якобы пытается отправить его на покой.

Епифаний отметил, что до сих пор в течение последних месяцев делал все для того, чтобы в ПЦУ все было мирно и спокойно, в рамках канонов, устава и Томоса. "Я считаю, что сделал все, что зависело от меня, для того, чтобы этой ситуации не было", - сказал Епифаний.

Как сообщала "Страна", почетный глава ПЦУ Филарет назвал ПЦУ "внешне Киевской митрополией, а внутри - Киевским патриархатом". Также он сообщил, что ПЦУ не признает "никто из церквей".