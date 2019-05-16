Спустя 17 дней Верховная Рада, наконец, назначила дату инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Он принесет присягу 20 мая. При этом впервые в истории Украины президента инаугурируют две женщины - глава Конституционного суда Наталья Шаптала и глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Страна" собрала информацию о том, как проходили инаугурации предшественников Зеленского, какими курьезами и знаками запомнились эти присяги.

Как проходит инаугурация президентов в Украине

Церемония инаугурации проходит по утвержденному Верховной Радой протоколу. В парламенте проходит торжественное заседание с участием гостей и делегаций, согласованных с новым президентом.

По правилам новоизбранного президента приглашают на трибуну парламента. Положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие, он приносит присягу украинскому народу. На Евангелие клялись все пять украинских президентов. При этом Кучма и Кравчук возлагали руки на открытую книгу. Но позже в библиотеке Вернадского, где хранится 460-летняя реликвия, сообщили, что это может повредить книгу и следующие президенты возлагали руку на закрытое издание, либо держали ладонь над ней

После этого гарант подписывает текст присяги и передает его председателю Конституционного суда. Тот объявляет, что президент принес присягу и вступил на пост, и передает текст подписанной присяги председателю Верховной Рады.

Глава ЦИК вручает главе государства удостоверение президента Украины, а председатель Конституционного Суда Украины – официальные символы власти. Это колар (мужское украшение в виде колье), гербовая печать, президентская булава и штандарт президента Украины.

После этого новоизбранный президент с трибуны инаугурационную речь и занимает место в сессионном зале. А в парламенте зачитывают заявление о сложении полномочий Кабмином. Закрывает торжественное заседание спикер парламента, звучит государственный гимн.

Леонид Кравчук - 1991 год

Инаугурация первого президента независимой Украины прошла очень скромно. Ее провели быстро - Верховная Рада постановила, что Кравчук принесет присягу уже через три дня после объявления ЦИК результатов выборов.

При этом стало большим вопросом, на чем же президент должен присягать? Ведь Конституции страны тогда еще не существовало, была только Конституция УССР. После обсуждений предложили использовать Пересопницкое Евангелие. С тех пор оно так и осталось одним из элементов инаугурации всех президентов.

На время инаугурации официально не был утвержден текст гимна Украины, поэтому хору Веревки подпевали единицы.

Из иностранных гостей присутствовали лишь два посла - из Польши и Канады. Праздничного фуршета не было, широких празднований тоже. На следующий же день Кравчук уехал в Беловежскую пущу для принятия Беловежского соглашения.

Некоторое время у президента не было своего кабинета, а в здание Центрального комитета Компартии Украины он попал только через месяц.

Леонид Кучма - 1994, 1999 годы

Первая инаугурация Леонида Кучмы также была довольно скромной. Он зашел в зал Верховной Рады через боковые двери, без первой леди и без особых почестей. Гимн Украины сыграл военный оркестр.

Кучма тоже присягал на Пересопницком Евангелии, поскольку Конституцию приняли только в 1996 году. Не обошлось без казусов. Так, Кучмме забыли вынести кресло президента и он сидел на скромном стуле спикера.

После инаугурации президент устроил прием в Мариинском дворце, куда отправился сразу после Верховной Рады. При этом перед дворцом он должен был встретиться со своим предшественником, пожать ему руку и сфотографироваться. Но присяга прошла так быстро, что, Кравчук не успел приехать вовремя и Кучме пришлось ждать его на улице.

Вторая инаугурация Леонида Кучмы была более торжественной. Появились праздничные атрибуты власти - нагрудный знак, личная печать и булава. Все это изготавливалось в срочном порядке, за две недели до церемонии, поскольку Кучма утвердил их в последний момент.

Торжественное заседание прошло не в Верховной Раде, а во дворце "Украина". Многим депутатам это не понравилось, и часть из них на церемонию не явилась. Решение Кучмы многие объясняли тем, что между президентом и тогдашним председателем Верховной Рады Александром Морозом, были напряженные отношения.

На церемонии присутствовали представители всех украинских областей, руководство политических партий, общественных организаций. К Кучме приехали премьер-министр РФ Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко, тогдашний глава "Газпрома" Рем Вяхирев, российский кинорежиссер Никита Михалков, журналист Сергей Доренко и другие известные люди.

Виктор Ющенко - 2005 год

Виктор Ющенко произносил присягу в Верховной Раде дважды. Первый раз, неофициально, он присягнул 23 ноября 2004 года. Это была чистая "отсебятина" с элементами пиара спустя два дня после второго тура выборов, до официального оглашения результатов ЦИК. Тогда в западных областях и Киеве проходили массовые акции протеста, участники которых заявляли, что результаты выборов сфальсифицированы.

Во время заседания, выступая, Ющенко сказал, что Украина стоит на пороге гражданского конфликта, и что его соперник Виктор Янукович, который тогда был премьер-министром виноват в фальсификациях на выборах: в том что около 3 миллионов избирателей не нашли себя в списках, и что в ЦИК произошло что-то странное и после 20.00 явка выросла с 76,6 до 80,36%. Также он сказал, что призывает Верховный суд отменить результаты второго тура выборов.

В самом конце заседания на трибуну вышел нашеукраинец Игорь Юхновский, который пригласил Ющенко (которого никто не объявил еще к тому времени пирезидентом) принести присягу на Библии и Конституции. Спикер Литвин попросил не "превращать это в цирк" и отключил микрофон Юхновскому.

После этого он закрыл заседание парламента.

Но Ющенко все равно вышел на трибуну парламента и зачитал текст. Его соратники скандировали: "Ющенко!". Владимир Литвин заявил журналистам, что присяга была нелегитимной.

3 декабря Верховный суд отменил результаты второго тура президентских выборов, на которых победил Виктор Янукович. Переголосование прошло 26 декабря 2004 года. После него победил Ющенко с результатом 51,99 % голосов. Виктор Янукович набрал 44,20 % голосов.

Официальная инаугурация Виктора Ющенко прошла 23 января 2005 года. Торжественная ее часть прошла в здании Верховной Рады. После чего новоизбранный президент прибыл на Майдан, где в 2004 году проходила "оранжевая революция". С ними была жена и дети. Там он принес присягу еще раз - перед собравшимися. Вечером возле Майдана начался концерт, который завершился фейерверком.

В знак мира Ющенко запустил в небо белых голубей, которые не очень-то хотели взлетать и часть из них просто спряталась под крыши.

Фото: УНИАН

Двухчасовое шоу транслировали по телевидению. На Майдане установили десять экранов, которые показывали происходящее. Среди приглашенных гостей были: госсекретарь США Колин Пауэлл, президент Польши Александр Квасьневский, российские политики - Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Александр Бабаков. За присягой наблюдали и Леонид Кравчук с Леонидом Кучмой.

Инаугурация Ющенко обошлась в 1,44 млн грн - 5519 минимальных заплат на то время.

Виктор Янукович - 2010 год

Инаугурация прошла при полупустом зале. Оппозиция во главе с Юлией Тимошенко проигнорировала церемонию. Перед присягой Януковича благословил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Инаугурация сопровождалась несколькими курьезами. В начале церемонии перед новым президентом закрылись двери.

Во время самой присяги, получив удостоверение, Виктор Федорович не положил его обратно на подушку, как это предписывает протокол, а спрятал в карман.

Гостя инаугурации - тогдашнего спикера Гослумы Бориса Грызлова - посадили в первом ряду, а министра Европарламента и министра иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон посадили "на галерке".

Праздновали инаугурацию Януковича, как и инаугурацию Ющенко, в "Украинском доме".

Инаугурация Януковича обошлась в 1,79 млн грн - 2060 минимальных зарплат на то время.

Петр Порошенко - 2014 год

Сама церемония прошла в здании Верховной Рады. После чего новоиспеченный президент, как и Ющенко, пошел в люди, и появился на Софиевской площади в Киеве, где принял командование войском. После этого состоялась неофициальная часть - в Мистецьком арсенале. Среди гостей на ней присутствовали такие бизнесмены, как Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

Что касается неожиданностей на инаугурации, то у здания парламента перед Петром Порошенко потерял сознание один из солдат караула. Позже произошло шесть похожих случаев за пять лет президентства ПАП.

Инаугурация обошлась в 1,28 млн грн - 1054 минимальных зарплаты на то время. На нее прибыли 20 президентов и делегации из более, чем 50 стран мира.

Владимир Зеленский - 2019 год

Сценарий инаугурации, назначенной на 20 мая, пока не ясен. Но у нового президента уже заявили, что после официальной церемонии готовят свои "фишечки". Сколько бюджетный средств потратят на проведение церемонии с Владимиром Зеленским, тоже пока неизвестно.