Украинское классико. Динамо начало продажу билетов для своих болельщиков на матч с Шахтером
Вчера, 15 мая, в Киеве началась продажа билетов на матч 30 тура УПЛ, который пройдет в Харькове между Шахтером и Динамо, который состоится в среду, 22 мая.
Горняки, выигравшие Кубок Украины, могут выйти на эту игру уже в статусе чемпионов. Но для киевлян, матч с принципиальным соперником будет иметь особенное значение.
"Для болельщиков бело-синих будут доступны билеты в 30 и 31 секторы стадиона "Металлист", стоимостью 60 гривен. Приобрести билеты можно в помещении фан-клуба "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского", - уточнили в пресс-службе "бело-синих".
График работы фан-клуба:
Четверг, 10:00-18:00
Пятница, 10:00-17:00
Понедельник, 10:00-17:00.
Ранее "Страна" сообщала, что по мнению Йожефа Сабо Динамо не будет устраивать Шахтеру чемпионский коридор 22 мая.