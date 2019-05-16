Вчера, 15 мая, в Киеве началась продажа билетов на матч 30 тура УПЛ, который пройдет в Харькове между Шахтером и Динамо, который состоится в среду, 22 мая.

Горняки, выигравшие Кубок Украины, могут выйти на эту игру уже в статусе чемпионов. Но для киевлян, матч с принципиальным соперником будет иметь особенное значение.

"Для болельщиков бело-синих будут доступны билеты в 30 и 31 секторы стадиона "Металлист", стоимостью 60 гривен. Приобрести билеты можно в помещении фан-клуба "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского", - уточнили в пресс-службе "бело-синих".

График работы фан-клуба:

Четверг, 10:00-18:00

Пятница, 10:00-17:00

Понедельник, 10:00-17:00.

Ранее "Страна" сообщала, что по мнению Йожефа Сабо Динамо не будет устраивать Шахтеру чемпионский коридор 22 мая.