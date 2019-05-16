В понедельник, 20 мая, новоизбранного Владимира Зеленского должны привести к присяге две женщины - глава Конституционного суда Наталья Шаптала и глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По регламенту глава ЦИК вручит Владимиру Зеленскому удостоверение президента, а глава Конституционного суда - официальные символы: по указу от 1999 года - это флаг (штандарт), знак президента, гербовая печать и булава. Такую ситуацию можно назвать беспрецедентной, поскольку такого случая в истории Украины еще не было.

Как сообщала "Страна", народные депутаты Верховной Рады поддержали проект постановления, который предусматривает инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. У Зеленского с датой согласились, однако отметили, что таким образом нардепы "решили насолить украинцам и создать проблемы иностранным гостям".

Напомним, ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Отметим, что Наталья Шаптала стала новой главой Конституционного суда, она проходит по делу об узурпации власти Януковичем.