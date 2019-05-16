Представители МВФ прибудут в Украину с рабочим визитом во вторник, 21 мая. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Украинские новости.

"Миссия прибудет на следующей неделе, во вторник", - сказал он. Также Люнгман уточнил, что представители МВФ будут работать две недели и проведут оценку выполнения программы сотрудничества Украины с МВФ. Предыдущий раз миссия МВФ работала в Украине в сентябре 2018 года.

Йоста Люнгман - гражданин Швеции. Он получил диплом экономиста в Университете Упсала. Присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции.

Напомним, что сегодня стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. У новоизбранного президента решили, что данное решение часть депутатов приняла, чтобы "насолить украинскому народу" и создать проблемы для иностранных гостей.

Как сообщала "Страна", в МВФ подтвердили, что Украина пообещала в мае еще раз повысить цены на газ. Действующие власти Украины взяли на себя обязательства с 2020 года приравнять цены к рыночным.

Отметим, что по словам главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, украинские власти не использовали 8 млрд евро помощи, выделенной Евросоюзом. Как он отметил, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.