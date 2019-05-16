Астролог Влад Росс, который был категорически против инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая, считает, что 20 мая – блестящее время для присяги с точки зрения звезд и нового главу государства "ждет триумф". Об этом он завил в Facebook.

"Инаугурация состоится 20 мая в 10 утра, это блестящее время с точки зрения звёзд, Зеленского ожидает триумф!!!", - написал он в Facebook.

Напомним, что в начале мая Росс спрогнозировал свержение Зеленского, если инаугурация пройдет 19 мая. "Если датой инаугурации станет 19 мая, Зеленский будет свергнут!!!" - предостерег тогда астролог.

Мы уже писали о том, что Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Однако, хотя у Зеленского и согласились с этой датой, но заявили, что нардепы "решили насолить украинцам и создать проблемы иностранным гостям".