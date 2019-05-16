Киев не приглашал Москву на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет 20 мая. Об этом журналистам сегодня заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", - отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь Путина оставил без ответа вопрос, будет ли руководство РФ поздравлять Зеленского со вступлением в должность. "Не могу ответить на вопрос: это решение президента России", - объяснил Песков.

До сих пор Путин не направлял Зеленскому поздравление с победой на выборах, а свое поздравление по случаю Дня Победы российский лидер адресовал не президенту, а украинскому народу. Отметим, что последний раз Путин приезжал в Украину 27 июля 2013 года, а его визит был приурочен к празднованию 1025-летия крещения Руси.

Напомним, что сегодня украинский парламент определил датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Приведение к присяге начнется в 10:00.

При этом у Зеленского согласились с этой датой инаугурации.