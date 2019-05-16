Песков заявил, что Киев не пригласил Путина на инаугурацию Зеленского
Киев не приглашал Москву на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет 20 мая. Об этом журналистам сегодня заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", - отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь Путина оставил без ответа вопрос, будет ли руководство РФ поздравлять Зеленского со вступлением в должность. "Не могу ответить на вопрос: это решение президента России", - объяснил Песков.
До сих пор Путин не направлял Зеленскому поздравление с победой на выборах, а свое поздравление по случаю Дня Победы российский лидер адресовал не президенту, а украинскому народу. Отметим, что последний раз Путин приезжал в Украину 27 июля 2013 года, а его визит был приурочен к празднованию 1025-летия крещения Руси.
Напомним, что сегодня украинский парламент определил датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Приведение к присяге начнется в 10:00.