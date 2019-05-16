Более 40% украинцев хотят, чтобы президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР". 49% надеются на то, что вопрос неподконтрольных областей будет вынесен на всеукраинский референдум. Меньше всего жителей Украины занимает вопрос о вступлении в НАТО. Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Самые актуальные вопросы для украинцев сводятся к войне, прямым переговорам с Россией и снятии неприкосновенности с депутатов. При этом социологами получены данные, что хуже всего в Украине живется старикам. Именно старики (38%) поддаются дискриминации даже в большей степени, чем инвалиды (33%), гомосексуалисты (21%) и эмигранты (18%).

53,7% респондентов назвали важнейшей задачей новоизбранного президента снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента Украины. Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего, однако все равно активно, в Киеве – 43,4%.

На втором месте по поддержке прямые переговоры между Украиной, Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей – 40,9%. Больше всего это поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6% соответственно. Меньше всего на западе – 29,8%.

Наименьшей популярностью в качестве первого шага пользуются перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) и переговоры о вступлении в НАТО – 11,4% и 9,9% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

Напомним, что сегодня стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. У новоизбранного президента решили, что данное решение часть депутатов приняла, чтобы "насолить украинскому народу" и создать проблемы для иностранных гостей.