Игорь Коломойский вернулся в Украину. Об этом заявил журналист Михаил Ткач.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. По информации источников этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года", - написал Ткач в своем telegram.

Олигарх в последнее время проживал в Израиле. Он туда переехал после того, как ФБР активизировало расследование дела против него.

Как уже рассказывала "Страна", его подозревают в отмывании на территори США полумиллиарда долларов. Эту сумму Коломойский и Боголюбов якобы получили мошенническим путем - на этом настаивает бывший бизнес-партнер олигарха Вадим Шульман, который и обратился сначала в Высокий суд Лондона, а затем и в американскую спецслужбу, которая и открыла дело.

Израиль не выдает своих граждан третьим странам. Поэтому Игорь Коломойский (у него есть израильское гражданство) и осел там в курортном городе Герцлия осенью 2018 года, уехав из Швейцарии.

"Он снял дом и помещение под офис. Ведет демократичный образ жизни. Как в Швейцарии ходит без охраны и самостоятельно ездит за рулем бюджетного джипа марки Форд", - писало тогда наше издание.

После победы Владимира Зеленского олигарх заявил, что вернется в Украину сразу после оглашения официальных итогов выборов (это случилось еще 30 апреля).

Что логично - Украина тоже не выдает своих граждан (а Коломойский остается украинским гражданином).

Но до выборов это делать было опасно из-за конфликта с Петром Порошенко.

Приезд Коломойского ожидался еще в первых числах мая.

Однако затем он взял некоторую паузу. И вернулся только сегодня ночью.

Источники, близкие к бизнесмену, связывают день приезда с двумя факторами.

Во-первых, в четверг к вечеру уже стало понятно, что инаугурация состоится 20 мая. "Народный фронт" и БПП неофициально согласились на эту дату.

Соответственно, Коломойский уже может не опасаться, что за оставшиеся несколько дней Порошенко предпримет усилия, чтоб отправить его в тюрьму.

Кроме того, находясь в Украине олигарх сможет куда в большей степени влиять на решение различного рода вопросов по формированию новой власти, чем находясь в эмиграции.

Второй фактор связан с жесткими заявлениями советника Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Он назвал Коломойского и Боголюбова "криминальными олигархами" и посоветовал новоизбранному президенту Зеленскому прервать связи с ними.

Это означает, что Белый дом готовится начать серьезное давление на днепропетровского олигарха. И, учитывая, очень тесные отношения Израиля с нынешней американской администрацией, в земле обетованной Коломойскому оставаться более небезопасно. В США его может быть и не выдадут, но могут в теории запретить выезд - до выяснения обстоятельств.

В такой ситуации Коломойскому действительно безопаснее находится в Украине. Вне зависимости от того насколько реальны рассказы об очень тесной связи Зеленского с олигархом, очевидно, что при новом президенте ему уж точно тюрьма не угрожает.

А если вдруг даже и начнутся вдруг какие-то проблемы с украинскими правоохранительными органами, то Коломойскому их куда будет проще "порешать", чем с Израилем или с американцами.

Ну и в конце концов после интервью Джулиани ему тем более следует показать украинской элите, что он по-прежнему на коне и ничего не боится. А лучший способ это сделать - вернуться в Украину.