Конституционный суд опубликовал текст выводов постоянной комиссии по этике, на основе которого 14 мая было выражено недоверие главе КСУ Станиславу Шевчуку, а в дальнейшем - он был уволен с поста судьи КСУ и автоматически перестал быть председателем Суда.

Заключение комиссии опубликовано 15 мая на сайте суда.

В документе отмечается, что комиссия установила четыре пункта нарушения Шевчуком законодательства и судейской этики.

При этом один из этих пунктов касается высказываний Шевчука в интервью "Стране", в котором он заявил что руководитель Конституционного Суда принимает присягу новоизбранного президента в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. "Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – отметил Шевчук.

Комиссия посчитала, что это "заявление Шевчука не соответствует статусу судьи, а по своему содержанию и направленности является политическим".

Выводы комиссии уже прокомментировал известный юрист Андрей Портнов.

"Прочитал решение КС, объясняющее за что коалиция судей Порошенко-Януковича уволила Председателя КС Шевчука. Оказывается, он назначал в аппарат не тех советников, которых они хотели и дал неправильное интервью газете. Думаю, вся эта история теперь закончится очень быстро. Не может такое верчёное и приблатнённое кубло, сначала продавшее бывшему Президенту решение об отмене в УК незаконного обогащения, а потом совершившее в его же интересах переворот иметь даже среднесрочную политическую легитимность. Коммерсанты должны работать на рынке, а не в Конституционном Суде. Будем следить за вашими руками", - написал Портнов в своем телеграмм-канале.

Сам Станислав Шевчук заявил о "антиконституционном перевороте". "Уважаемые граждане Украины! Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", - заявил Шевчук.

Новым главой КС стала Наталья Шаптала. "Страна" подробно рассказывала, кто она такая.

Ранее мы писали, что Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке Шевчука, чтобы на момент инаугурации Владимира Зеленского главы КС не было. Если бы это произошло, то церемония перенеслась бы на неопределенный срок - до избрания нового руководителя Конституционного суда.