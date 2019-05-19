В Шестом апелляционном админсуде Киева отменили постановление Кабмина от 29 апреля 2017 года "О некоторых вопросах реализации статьи 259 Кодекса законов о труде и статьи 34 Закона "О местном самоуправлении в Украине", передает Юрлига.

Отмечается, что данное постановление утвердило порядки осуществления госконтроля и надзора за соблюдением законодательства о труде.

Это решение принималось после апелляционного пересмотра дела № 826/8917/17. Окружной административный суд г. Киева в удовлетворении иска о признании незаконным и недействительным постановления Кабинета Министров отказал.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили запретить посредникам брать плату с заробитчан за их трудоустройство.

Также мы писали, что расширены виды компенсации работодателям, трудоустроившим лиц с инвалидностью.