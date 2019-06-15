Группа ученых установила, что применение аспирина даже в низких дозах повышает риск возникновения внутричерепного кровоизлияния. В зоне риска находятся молодые люди с низкой массой тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые изучили данные 13 предыдущих исследований по данному вопросу, в которых приняли участие более 130 тыс. человек. Испытуемых разделяли на группы, части из которых давали аспирин в низких дозах, а другие вместо лекарств получали плацебо.

В ходе исследования оказалось, что у людей, принимавших аспирин, риск внутричерепного кровоизлияния оказался на уровне 0,63%.

Отмечается, что те пациенты, которые принимали плацебо, имели риск 0,46%. До этого считалось, в том числе и в Украине, что регулярный прием аспирина в небольших дозах может быть полезен для пожилых людей, поскольку служит профилактикой сердечных заболеваний.

Однако нынешние исследования показали, что даже небольшое количество аспирина может значительно повысить риск внутричерепного кровоизлияния.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, чем опасен аспирин и как он влияет на раковые клетки.

Также мы писали, что Минздрав США рассказал о профилактическом эффекте аспирина для людей старше 40.