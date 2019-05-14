Завтра, 15 мая, в матче Ингулец - Шахтер, станет известен обладатель Кубка Украины, а уже в эти выходные мы можем узнать и команду-чемпиона. Скорее всего, "горняки" оформят золотой дубль, но футбол вещь абсолютно нелогичная, непредсказуемая и непрогнозируемая. Так что случиться может все, что угодно.

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы Ингульца в поединке с Шахтером, а также поделился мнением о возможном досрочном чемпионстве "горняков" и их предстоящей дуэли с киевским Динамо.

Об этом Йожеф Сабо рассказал в интервью порталу Террикон.

- Есть ли шансы у Ингульца выиграть Кубок Украины?



- Я не верю, что команда первой лиги сможет обыграть Шахтер. "Горняки" к финалу подойдут очень серьёзно и конечно они завоюют трофей. Что-то должно случится, чтобы "Ингулец" выиграл.

- Как по вашему мнению будет складываться поединок: в борьбе или нас ждет матч "в одни ворота"?



- Матч будет проходить в борьбе пока Шахтер не забьет гол, потом все станет на свои места. Конечно Ингулец будет отбиваться, будет держаться, но все равно Шахтер сильнее, от этого никуда не деться.

- Если Шахтер выиграет Кубок и обыграет Зарю, то "горняки" оформят золотой дубль и на матч с Динамо выйдут в ранге самой титулованной команды Украины. В связи с этим можно ли назвать этот поединок между Шахтером - Динамо историческим?



- Конечно. Это будет исторический момент. На сегодняшний день надо признать, что Шахтер сильнее. Нельзя обманывать себя. Конечно "динамовцам" обидно, что такой большой разрыв, но с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет с Динамо в следующем сезоне, останется ли Хацкевич и какие будут изменения в клубе.

- В этом матче сможет сыграть Денис Гармаш. Мы знаем его непростой характер, выхлестнет ли он на поле свои эмоции, которые могут перейти в грубость, чтобы испортить праздник чемпиону?



- Нет, я не скажу, что Гармаш грубый. Он много карточек получает после свистка. Когда я был тренером, то всегда говорил игрокам, что если судья свистнул, тогда все – никаких разговоров, вы только сами себе все испортите. А Денис все никак не поймет, что этого делать не нужно. Жаль его. Лет пять назад я думал, что он вырастет в хорошего футболиста, но видимо в определенный момент он свернул не в ту сторону.

- В последнее время в европейских чемпионатах появилась традиция, если команда досрочно становится чемпионом, в следующем матче соперник устраивает ей "чемпионский коридор". Если Шахтер обыграет Зарю, "динамовцы" сделают такой "чемпионский коридор"?



- Я думаю, что Динамо этого не сделает. И если Шахтер выиграет заранее, то повторюсь, на поле выйдет второй состав, а не те футболисты, которые добывали чемпионство.



Ранее "Страна" сообщала, что Футболисты Шахтера трогательно признались матерям в любви.