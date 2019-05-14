За 4 года работы в Нацполиции было повреждено 1 300 служебных автомобилей из 2 500 приобретенных. Только с начала 2019 года в ДТП пострадали около 20 сотрудников полиции.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков. Его цитируют Украинские новости.

Он уточнил, что с момента начала работы полиции было приобретено 2,5 тысячи автомобилей. В 2019 году планируется докупить еще 500 штук. Большинство поврежденных служебных автомобилей - это Toyota Prius. Внедорожников Mitsubishi Outlander PHEV было разбито около 20 штук.

Во вторник, 14 мая, в Киеве состоялась церемония передачи автомобилей с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции Украины. Полицейским переданы 83 машины.

"Сегодня тот самый день, когда вы получите 83 современных автомобиля Outlander. Благодаря сотрудничеству правительства Украины и Японии, в 2017 году МВД и корпорация Mitsubishi заключили договор на поставку 635 автомобилей Mitsubishi", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, обратившись к представителям патрульной полиции. Он призвал их беречь.

По его словам, Национальная полиция Украина получила современные автомобили, а производитель сделал скидку для нашей страны в 13%.

Фото: nbnews.com.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве в ночь с 10 на 11 мая на Воздухофлотском мосту полицейский Prius лоб в лоб столкнулся с BMW. От удара травмы получили все участники ДТП.

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