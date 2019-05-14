Глава Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник, 14 мая, подписал языковой закон, усиливающий присутствие украинского языка в стране.

Перед этим парламент отклонил четыре проекта постановлений, которыми ряд народных депутатов предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект (№5670-д) о языке.

Ни один из проектов постановлений - № 5670-д-п, 5670-д-п1, 5670-д-п2, 5670-д-п3 - не набрал 226 минимально необходимых голосов для того, чтобы быть принятым и таким образом отменить результаты голосования за языковой закон. Данные проекты постановлений инициировали народные депутаты-оппозиционеры, а также внефракционные парламентарии.

Отклонив данные постановления, Верховная Рада разблокировала возможность председателю парламента подписать закон о функционировании украинского языка как государственного.

Закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. "За" проголосовали 278 нардепов от БПП, Народного фронта, Радикалов Ляшко, Самопомощи и БЮТ. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

Также мы писали, что подписать документ до майских праздников Парубий не смог из-за 4 проектов постановлений об отмене закона. Однако еще 26 апреля он проанонсировал подписание закона 14 мая.

Между тем, вскоре после этого в Раде появилась петиция против закона о тотальной украинизации. Сейчас она набрала более 2300 голосов. В Евросоюзе также заявили, что перед тем как принятый депутатами Верховной Рады 25 апреля закон о функционировании украинского языка как государственного вступит в силу, его должна оценить Европейская Комиссия.

"Страна" подробно рассказывала о том, какие нормы содержит новый языковой закон и почему его называют документом о тотальной украинизации:

Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Закон не запрещает прямым образом использование русского языка в сфере образования, но русский не входит ни в перечень официальных языков ЕС, ни в языки коренных народов, которым даются различные послабления.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности и киноиндустрии.

Украинский язык становится обязательным для всех СМИ. Например, для печатных изданий возможен выход на других языках, если половина тиража издается на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) для персонала также является обязательным использование украинского языка.

Обязательное использование украинского языка в медицинской сфере. Однако допускается обслуживание лиц, которые обращаются за медпомощью, на других языках, но в случае соглашения обоих сторон.

Создается такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, который будет контролировать соблюдение языковой политики, и Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определенных постов и должностей, а также получения гражданства.

Однако из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады.

Также языковой закон разбирала в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.