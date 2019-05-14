Российский музыкант Юрий Шевчук предложил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в новом интервью, пишет kp.ru.

Лидер группы "ДДТ" признался, что внимание СМИ к проблемам Украины утомило его. "Какой утюг не включишь, везде только одно: Украина, Украина... Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно?! Может, они сами разберутся?" - говорит Шевчука.

"Вот Зеленского выбрали, может быть у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе", - размышляет музыкант.

Шевчук уверен, что в будущем все разрешится и "в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся". Он также убежден, что людей в России и Украине отвлекают от внутренних проблем "ястребы, слуги войны", которые таким образом пытаются удержать свою власть.

Ранее "Страна" писала о том, что советник Зеленского Апаршин порекомендовал ему не говорить с Путиным наедине.