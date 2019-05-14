Во вторник, 14 мая, перед зданием Верховной Рады в Киеве проходит немногочисленный пикет, участники которого требуют провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Люди, пришедшие под стены парламента, держат таблички со слоганами: "Инаугурация - 19 мая. Требуем!", "Хватит издеваться, назначьте инаугурацию Зеленского", "Зе президент! Инаугурацию 19 мая!", "Мародеров за решетку!".

Фото: "Страна"

Напомним, между тем, в Верховной Раде еще пока даже не определились, в какой день депутаты будут рассматривать вопрос о дате инаугурации Зеленского. 14 мая комитет парламента второй раз перенес заседание по инаугурации - на 15:00 15 мая.

Мы сообщали, что Рада затягивает инаугурацию. На сегодняшний день в парламенте предложили 6 разных дат проведения церемонии.