Яна Рудковская, жена и продюсер известного российского фигуриста Евгения Плющенко, записала видео с их домашним питомцем - собакой Фифой, лежащей на спине рядом со спортсменом. Видео инцидента она опубликовала в Instagram супруга.

На записи видно, что спортсмен лежит в кровати, в то время, как рядом с ним спит собака.

"Ребят, а вы когда-нибудь такое видели, чтоб собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине..." – заявила Рудковская, снимая умильную сцену в своей спальне. В ответ на это спортсмен попросил жену не тревожить собачку.

Переглянути цей допис в Instagram Это однозначно моя самая харизматичная собака) Допис, поширений Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 13 Тра 2019 р. о 11:39 PDT

Как сообщала "Страна", в Сумах патрульная спасла от голодной смерти лабрадора. Теперь собака сама готова спасать людей.

При этом в Австралии дикая собака динго выкрала ребенка из трейлера, где он спал.