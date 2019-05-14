Болельщики всего мира с нетерпением ждут 1 июня, день, когда в Мадриде в финале Лиги чемпионов встретятся Ливерпуль и Тоттенхэм. Но этого дня также ждут и меломаны.

Ведь на церемонии открытия финала выступит обладатель Grammy, мегапопулярная группа Imagine Dragons, солист которой во время концерта в Киеве вышел на сцену с флагом Украины.

О выступлении звездных музыкантов перед финалом Лиги чемпионов передает пресс-служба УЕФА.

Фото: uefa.com

"Мы польщены, что сыграем на церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА для самых страстных болельщиков в мире. В Мадриде будет потрясающее шоу", - сказал Дэн Рейнольдс, лидер группы, которая подарила миру такие хиты как Believer, Radioactive и Thunder.

Кстати, клип Thunder с мая 2017 года набрал на Youtube уже 1 182 350 995 просмотров.

Видео: ImagineDragons

"С радостью работаем вместе с компанией Pepsi над церемонией открытия финала Лиги чемпионов УЕФА 2019 года, - рассказал маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. - Четвертый год подряд церемония открытия совместит музыку, зрелище и спорт, чтобы подарить болельщикам памятные мгновения. Pepsi - идеальный партнер в этом деле".

"Прошлогоднее выступление Дуа Липы прошло с большим успехом, - добавил Эпстейн. - Были побиты наши рекорды по просмотрам в социальных сетях. Мы знаем, что Imagine Dragons подогреют ажиотаж зрителей перед финалом таким рок-выступлением, которое болельщики никогда не забудут".

Напомним, что финал Лиги чемпионов покажут в прямом эфире в 200 странах Земли. Imagine Dragons выйдут на поле за десять с лишним минут до главного матча сезона в европейском клубном футболе.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА уже готов исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов.