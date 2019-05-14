В Киеве начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

В публикации говорится, что КК "Киевавтодор" в конце прошлого года закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий три новые многофункциональные машины "FordTrucks" с установками "Rasco", которые зимой использовали для распределения жидких хлоридов, а весной и летом - как поливомоечные машины.

"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что такую генеральную уборку целесообразно выполнять, прежде всего, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов.

Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщает пресс-служба КГГА, на днях дорожники провели тестовые "заезды" и уже разработан график работ по мойке основных магистралий центральной части столицы с использованием моющих средств.

Ранее "Страна" писала о том, что на дорогах Украины с 13 мая установили 100 дополнительных радаров TruCAM.

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