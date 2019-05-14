В Польше заявили, что украинские заробитчане могут существенно усилить экономику, так как польские предприниматели на Поморье нуждаются в иностранцах. Их ждут на работе обслуживающим персоналом на курортах, в отелях и заведениях общественного питания.

Об этом заявил президент филиала Северной торговой палаты Ярослав Билас. Его цитирует "Сегодня" со ссылкой на польские СМИ.

"Потребности рынка создают спрос на работников. Граждане Украины существенно усилят нашу экономику, потому что туризм в Польше развивается, польское море (Поморье, Балтика - прим. ред.) становится все более привлекательным, поскольку у нас инфраструктура", – сказал Ярослав Билас.

Также, по его словам, сейчас заработки работников из Украины разные. Билас добавляет, что в отдельных случаях работники из Украины недовольны работой.

"Это от самой низкой заработной платы в стране, до 3-4 тысяч злотых нетто. Однако, заметно, что ставки растут, потому что ... когда работники из Украины недовольны работой у данного работодателя – ищут другие возможности и находят их. Такая ситуация будет заставлять работодателей платить украинцам столько же, сколько и полякам, чтобы удержать работника", – подчеркнул Билас.

Отмечается, что в Польше уже работает полтора миллиона украинцев. По подсчетам, на лето в Польшу прибудет еще полмиллиона граждан Украины. При этом ранее стало известно, что украинские "заробитчане" массово уезжают из Польши.

Как сообщала "Страна", в Раде предложили запретить посредникам брать плату с заробитчан за их трудоустройство.

"Целью законопроекта является преодоление и предотвращение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, которые трудоустраивают украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в стране иностранцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также мы разбирались, зачем в Украине хотят создать фонд по сбору денег с трудовых мигрантов. Ранее стало известно, что один из польских работодателей выбросил на улицу украинку с инсультом.