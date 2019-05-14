Бывший начальник Службы безопасности президента Порошенко Юрий Федоров, уволенный указом от 3 мая, получил звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщает источник "Страны" в Администрации президента.

"Он все так же сидит в кабинете в Администрации президента, выполняет свои обязанности. И готовится к новой должности с новым званием. Решение уже принято. Из системы он никуда не уходит", - уточняет источник.

Юрий Федоров. Фото: Управление государственной охраны

Ранее "Страна" сообщала, что Федоров создавал для Порошенко атмосферу полного уюта во время его предвыборного тура по Украине. Именно начальник охраны президента отвечал за "устранение" (начиная от простого отвода, заканчивая откровенными избиениями) тех украинцев, которые хотели задать неудобные вопросы главе государства.

Также, как утверждают противники Порошенко, именно он отвечал за попадания наличных денег на территорию Банковой. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных небрендированных сумках. В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", - писал в своей книге нардеп Александр Онищенко, вспоминая и о том, как ему самому пришлось заносить половину из обналиченных 12 миллионов кэшем в АП. Кроме того, по словам Онищенко, Федоров отвечал за различные специфические поручения касательно разноса налички заинтересованным лицам.