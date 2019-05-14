Курс криптовалюты биткоин (bitcoin) ко вторнику, 14 мая, превысил $8000 за "монету" впервые с июля 2018 года, продолжая рост. При этом основные финансовые рынки падают на фоне усиления торгового спора США и Китая.

По данным CoinDesk, курс биткоина увеличился в ходе торгов на 3,4%, до $8104,49. Накануне его стоимость взлетела на 25%, что стало максимальными темпами с 2014 года. Еще на прошлой неделе (6-12 мая) биткоин торговался ниже отметки в $6000, ранее в 2019 году курс был близок к $3500. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее в этом месяце The Wall Street Journal сообщила, что Facebook Inc. создает для соцсети платежную систему, основанную на криптовалютах. Сама Facebook на прошлой неделе объявила о смягчении ограничений для рекламы, связанной с криптовалютами или блокчейн-проектами на своей платформе.

Кроме того, в понедельник проект Bakkt, созданный биржевым оператором ICE, сообщил, что планирует начать тестирование биткоиновых фьючерсов этим летом. По мнению китайского инвестора в криптовалюты Даррена Ли, в Китае спрос на биткоины мог увеличиться в результате ослабления юаня в условиях обострения торгового спора.

Видео: youtube.com/Hamaha Биткоин трейдеры на бирже

Как сообщала "Страна", в самом начале апреля курс биткоина резко взлетел на 16%. пробив отметку в $5 000. В мае биткоин подорожал более чем на 50%, и этот месяц может стать для криптовалюты наилучшим с ноября 2017 года. Тем не менее, биткоин очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.

Напомним, что 6 февраля 2019 курс биткоина опустился ниже отметки $3400 впервые с конца января.