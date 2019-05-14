Во вторник, 14 мая, в Конституционном суде хотят снять председателя Станислава Шевчука - за нарушение, которым называют его интервью "Стране". Об этом сообщает юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"СМИ пишут, что в Конституционном Суде сегодня хотят снять Председателя суда за нарушение этики. Инкриминируемое нарушение в том, что он политизировал работу КС, дав интервью изданию Страна.ua, в котором заявил, что не приведёт к присяге Президента, победившего в результате фальсификации выборов", - пишет Портнов.

На деле же, по мнению юриста, за интригами в этом органе стоит президент Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий.

"Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения. Следует также напомнить, что главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении", - написал Андрей Портнов.

По словам юриста, сейчас Александр Тупицкий хочет снять с должности Станислава Шевчука, чтобы занять его место или месяцами исполнять обязанности главы КС в связи с отсутствием голосов за назначение нового руководителя.

"Интриги в КС по снятию Председателя суда наплетаются еще и на предстоящую процедуру инаугурации нового Президента, где Тупицкий может закрепиться в информационном и политическом пространстве, как новый руководитель, потому что в отсутствие Шевчука, он должен был бы принимать участие в инаугурации вместо него... Секрет, почему судья Тупицкий так смело исполнял грязные задания Порошенко прост - он был назначен в КС ещё указом Януковича в 2013-м году и провисел все пять лет на крючке у Порошенко, его прокуратуры и Службы безопасности", - подытожил Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, ранее мы писали, что Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке Шевчука, чтобы на момент инаугурации Владимира Зеленского главы КС не было. Если бы это произошло, то церемония перенеслась бы на неопределенный срок - до избрания нового руководителя Конституционного суда.

Решение о лишении Шевчука мантии судьи должно было рассматриваться 25 апреля. Однако из-за шумихи, которая поднялась вокруг этой темы, часть судей Конституционного Суда решили отказаться от участия в заговоре, а некоторые просто не пришли. Рассмотрение вопроса перенесли на 14 мая.