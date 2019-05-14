В Киеве подожгли ночной бар на Крещатике. ЧП произошло ранним утром во вторник, 14 мая. По словам очевидцев, около 5 утра в стеклянную дверь бара "Мохито" (улица Крещатик, 13) неизвестный худощавый парень в темной одежде бросил какой-то предмет, похожий на бутылку, которая разбила стекло двери и потом из разбитого отверстия повалил дым.

Поджигатель был одет в куртку с закрывавшим лицо капюшоном. Его сообщник стоял в это время "на шухере". Сразу после поджога оба злоумышленника убежали в сторону Пассажа.

Позже работники соседних заведений, ставшие очевидцами инцидента, описали поджигателей - оба были худощавого телосложения, возрастом до 22 лет, одеты в темную одежду.

Уточним, что в результате поджого не пострадал ни персонал, ни посетители. Огонь быстро потушили.

Как "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах, хозяин "Мохито" приезжал на место происшествия и не выдвигал никаких версий по поводу умышленного поджога его заведения. По его словам, угроз он не получал и своих явных оппонентов назвать не смог.

Не исключено, что мотив преступления носил попросту хулиганский характер и не был умышленным поджогом по заказу. Тем временем полиция завела уголовное дело по ч.2 ст.194 КК Украины - "Умышленная порча имущества путем поджога". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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