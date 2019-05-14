В Конституционном Суде, под которым митинговали националисты, снова отложили рассмотрение закона "Об очистке власти", также известного как закон о люстрации. Данное решение было утверждено во вторник, 14 мая, на заседании Палаты суда.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на источник в суде. "Вопрос рассмотрения люстрации с повестки дня сняли", - сказал он.

По данным СМИ, неформальный куратор избирательного штаба Владимира Зеленского и адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан тайно посещал Конституционный Суд. Там о мог встретится с председателем КС Станиславом Шевчуком. На текущий момент Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

18 апреля 2019 в Конституционном Суде отложили рассмотрение закона "О очистки власти". Решение также было утверждено во время заседания Палаты.

Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона "Об очистке власти". Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Как сообщала "Страна", о недостатках закона "О очистки власти" заявляли в Веницианской комиссии, раскритиковали закон и в ПАСЕ.