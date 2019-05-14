Заседание комитета по вопросам регламента Верховной Рады, посвященное дате инаугурации Владимира Зеленского, состоится не 14, а 15 мая. Об этом сообщает "Прямой".

Отметим, изначально заседание было назначено на 09:00 вторника, позже его перенесли на 12:00 этого же дня. Теперь глава секретариата комитета Мария Нехоца объявила, что рассмотрение вопроса назначено на 15:00 15 мая.

Второй раз заседание отложили из-за того, что комитет еще не получил новые проекты постановлений, зарегистрированные 14 мая.

"По поручения главы Рады, сегодня в 12:00 состоится заседание регламентного комитета, на котором рассмотрят постановления про отмену закона про государственный язык", - сказала Нехоца.

Напомним, в Раде зарегистрировано уже восемь постановлений о датах инаугурации Зеленского. Депутаты предлагают провести церемонию в шесть разных дней.

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