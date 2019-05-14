Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна  помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому делать изменения в стране, иначе нынешний состав парламента не имеет права на жизнь. Такое заявление она сделала с трибуны Рады во вторник.

По словам Тимошенко, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране и надо стать частью этих изменений.

"Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты", - сказала Тимошенко.

"Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране", - добавила она.

Тимошенко отметила, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что "73% хотят досрочного роспуска парламента": "Или этот парламент станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", - заявила политик.

Лидер "Батькивщины" призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде зарегистрировано уже семь постановлений о датах инаугурации Зеленского.

Также мы сообщали, что комитет Верховной Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского, но первым пунктом все равно пойдет мовный закон.

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