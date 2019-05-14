Двадцать общественных организаций обратились в Министерство финансов США с требованием наложить персональные санкции на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, 14 мая под зданиями ГПУ и МВД они митинговали с требованиями их отставки.

Об этом сообщает пресс-служба "Центра противодействия коррупции".

Общественники требуют включить Авакова и Луценко в Глобальный акт Магнитского, что предусматривает введение против них персональных санкций США. Глобальный акт Магнитского - это закон США, который позволяет блокировать активы и налагать запрет на въезд в США лиц, совершивших нарушения прав человека причастны к коррупции.

Активисты полагают, что Аваков и Луценко должны быть включены в акт из-за "вопиющих нарушений прав человека, саботажа реформ, коррупции и препятствования правосудию". С требованиями отставки генпрокурора и министра 14 мая активисты вышли под стены Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. Они огородили здания, где работают Луценко и Аваков, лентами и установили таблички "Осторожно. Токсично" и "Danger. Toxic".

Передали представнику приймальні громадян нашу табличку, щоб він передав її Авакову. Чому не можна стрічку повісити, Микола Ковальчук не пояснив. pic.twitter.com/vJVqn1kStX — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 мая 2019 г.

Скриншоты, видео: Twitter/ ЦПК / Шабунін

Напомним, у Зеленского считают, что Аваков сохранит свою должность до парламентских выборов.

Также мы писали, что Луценко не собирается на выборы в Раду и хочет остаться в кресле генпрокурора.