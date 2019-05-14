В Киеве под зданием Министерства внутренних дел произошла потасовка, во время которой  правоохранители сначала задержали председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а затем отпустили. Об этом стало известно из трансляции ГПК с места происшествия.

Фото: twitter.com

Как следует из видео, сначала правоохранители оттеснили активистов, пришедших с призывами об отставке и санкциях против руководителя министерства Арсена Авакова. Когда активисты пытались оградить вход в здание лентой, между ними и охраной возникла потасовка.

Во время схватки силовики задержали главу ГПК Шабунина и пытались затолкать в здание, но впоследствии его отпустили. Митингующих оттеснили от здания МВД.

Подобную акцию активисты провели под ГПУ, где им никто не препятствовал. 

Ранее "Страна" писала о заявлении Шабунина о том, что Порошенко должен отреагировать на обвинения в адрес Йованович отставкой Луценко.

Также мы сообщали, что облитый зеленкой Шабунин показал смски с угрозами.

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