Через две недели, 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" пройдет финал Лиги чемпионов-2018/2019, в котором встретятся два английских клуба Тоттенхэм - Ливерпуль.

Организаторы финала уже несколько изменили регламент встречи в целях обеспечения безопасности игроков и болельщиков. Об этом передает The Telegraph.

Несмотря на то, что Тоттенхэм номинально признан принимающей командой в этой встрече, футболисты Ливерпуля займут хозяйскую раздевалку стадиона, в которой на матчах Ла Лиги располагается Атлетико.

Как сообщили организаторы, такое решение принято из соображений безопасности, так как это позволит болельщикам английских клубов подойти к стадиону с противоположных сторон.

Фанатам Тоттенхэма были предоставлены места в северной части стадиона, поэтому организаторы отдали лондонскому клубу гостевую раздевалку, которая находится ближе именно к той стороне арены.

Ливерпуль займет более просторную раздевалку с душевой и зоной для процедур, которая находится с южной стороны стадиона, где будут преобладать болельщики "красных".

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА уже готов исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов.