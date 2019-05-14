Во Львове во вторник, 14 мая, неизвестный сообщил о минировании 4 отелей и школы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Любопытно, что информация о заминировании поступила с электронного почтового ящика [email protected]

Указанные в сообщении отели расположены на ул. Городокской, Тершаковцев, Князя Святослава и на пр. Черновола. А средняя школа N93 находится на ул. Кос-Анатольского.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что накануне в Одессе заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей, спасатели проводили эвакуацию людей.

Также мы сообщали, что в Харькове полицейские задержали 16-летнего молодчика, "заминировавшего" церковь для развлечения.