Экс-депутат Верховной Рады, бывший председатель правления ЧАО "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревало в незаконном выводе денег из "Запорожьеоблэнерго", вернулся в Германию.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

Крючков сказал, что ему вернули загранпаспорт, поэтому он смог вернуться обратно. Также он уверяет, что из Германии его не экстрадировали, он прилетел в Украину давать показания по своему делу добровольно.

"Я подал заявление на возврат самостоятельно 8 марта. Есть процедура. Я под присягой подтвердил свое добровольное решение, а сторона защиты отказалась от существующего правового статуса", - сказал Дмитрий Крючков.

Кроме того, он является владельцем паспорта политического беженца, выданного в России.

"Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами - я без виз пересекаю границы... Возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии я отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт. Это было требование немецкой стороны", - сказал Крючков.

Напомним, 15 апреля Дмитрий Крючков был эстрадирован из Германии и задержан украинскими правоохранителями в международном аэропорту Борисполь. 17 апреля, Соломенский районный суд города Киева арестовал Крючова с залогом в 7,11 млн гривен, а 19 апреля за него внесли залог. После этого полиция надела на него электронный браслет.

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