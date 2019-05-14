Поклонники культового сериала "Игра престолов" поделились новым ляпом, найденным в проморолике к пятой серии финального сезона, пишет The Sun.

На промофото Джейме Ланистер обнимает свою сестру и любовницу Серсею в Красном замке. На кадре видно две руки, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне и носил золотой протез.

При этом в самой серии ошибки не было и герой появляется в кадре с золотым протезом. В соцсетях уже шутят по поводу "регенерации рук".

Фото: twitter.com

Напомним, после выхода четвертой серии заключительного сезона "Игры престолов" зрители в соцсетях обсуждали другой киноляп - забытый в кадре во время съемки стаканчик из-под кофе, напоминающий одноразовую посуду из популярной сети кофеен.

Также мы сообщали, что компания Starbucks заработала около 2,3 млрд долларов на фото со стаканом кофе в "Игре престолов".