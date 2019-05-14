По состоянию на вторник, 14 мая, в Верховной Раде зарегистрировано уже семь проектов постановлений, предлагающих разные варианты даты проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний из документов, №10270-7, был зарегистрирован 14 мая. Его инициировала группа депутатов: Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак и Алексей Мушак. Они предлагают провести инаугурацию 28 мая.

В этот же день нардеп Владимир Куренной (фракция "Блок Петра Порошенко") зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации №10270-6 с предложением провести церемонию 17 мая.

Согласно тексту проекта постановления №10270-5, составленному нардепом Виталием Куприем (внефракционный), привести к присяге новоизбранного президента Украины нужно 26 мая.

Сергей Каплин в документе №10270-3 и Сергей Мищенко в проекте постановления №10270, а также Виктор Балога в документе №10270-1 предлагают назначить инаугурацию на 19 мая, как того и хотел Зеленский.

Также Виталий Куприй в документе №10270-2 предлагал провести инаугурацию 20 мая, а Александр Сугоняко в проекте постановления №10270-4 - 1 июня.

Напомним, Комитет Верховной Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского, но первым пунктом все равно пойдет мовный закон.

Также мы писали о том, почему Рада тормозит инаугурацию президента.