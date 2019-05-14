Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко.

Об этом идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.

Как отмечается в документе, Тараненко и еще ряд лиц удостоены награды за значительный личный взнос в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Отметим, руководство указанного предприятия (гендиректор и еще семь человек) являются фигурантами расследования НАБУ о завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Все они проходят по делу, как подозреваемые.

По данным следствия, подозреваемые на протяжении декабря 2015 г. - марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели деньгами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.

По данным СМИ, речь идет именно о Сергее Тараненко - директоре Днепропетровского стрелочного завода.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого.

Также мы сообщали, что Порошенко в последние дни своего президентства наградил 9 сотрудников АП.