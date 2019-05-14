Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский узнал о приезде в Украину адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и встреча с ним не планировалась.

Такое заявление сдалал спикер команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

"Зеленский о том, что он (Джулиани - Прим.Ред.)приезжает, узнал из СМИ. И о том, что он не приезжает, он снова узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна информация, которая появилась в американских СМИ, что кто-то из представителей команды давал комментарии, что там какие-то есть подводные камни. Это не соответствует действительности", - сказал Разумков.

Он рассчитывает, что это недоразумение между командой новоизбранного главы государства и Джулиани будет снято.

Напомним, ранее Рудольф Джулиани заявил, что отменил визит в Украину, где хотел встретиться с Владимиром Зеленским, из-за "врагов Трампа в его окружении". Позже Джулиани назвал фамилию "врага Трампа" из окружения Зеленского.

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