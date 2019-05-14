Кофе может быть безвреден для организма, а дневная безопасная порция этого напитка может достигать шести чашек эспресо. Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, еще в 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений и внесли в список веществ с противоопухолевым действием, поэтому сейчас этот напиток считают элементом здорового рациона.

Этот напиток не только бодрит, но и уменьшает риск атеросклероза, рака печени у носителей вируса гепатита С, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, на 18-60% уменьшает риск болезни Паркинсона у некоторых категорий пациентов.

Вопреки заблуждениям, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней у людей, на которых кофе оказывает незначительное влияние и даже на 15% уменьшает вероятность преждевременной смерти.

Правда, в определенных случаях он может быть вреден. Например, если кофе имеет сильное влияние на организм, то значительно повышается сердцебиение, появляется чувство тревоги, пересыхания во рту и бессонница. Кофе может вызвать зависимость, если его употреблять во время постоянного дефицита сна.

Впрочем, по словам Супрун, днем можно выпить до 6 порций эспрессо и желательно без сахара, но в том случае, если кофе имеет незначительное влияние на организм. При этом все же рекомендуется употреблять днем до 4 порций. Кофе могут пить даже беременные, но не больше двух порций эспресо днем.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, согласно результатам исследования, американо, латте и капучино - любимые кофейные напитки украинцев.

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