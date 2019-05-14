Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание было запланировано на вторник, 14 мая на 9:00, но состоится в 12:00.

Причина переноса не уточняется. Однако, как передает корреспондент "Страны", внеочередное заседание регламентного комитета все равно начнется с рассмотрения постановлений, касающихся языкового закона, и только вторым пунктом члены комитета планируют рассмотреть дату инаугурации.

Напомним, накануне Верховная Рада вышла на финишную прямую в вопросе назначения даты инаугурациинового президента. По словам спикера парламента Андрея Парубия, на начавшейся сессионной неделе день инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского точно будет определен, однако вопрос даты пока остается открытым.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что он лично заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского.

Также мы разбирались, почему Рада тормозит инаугурацию президента.