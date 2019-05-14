В Верховном Суде заявили, что не считают принятие языкового закона "восстановлением исторической справедливости", а пост об этом в Facebook согласовывался на уровне пресс-центра.

Об этом передают "Украинские Новости".

Напомним, что 25 апреля на странице Facebook Верховного Суда была выложена публикация о принятии Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", закон об украинизации в ней назвали "восстановлением исторической справедливости".

В ответ на запрос журналистов в Верховном Суде заявили, что администрированием страницы в социальной сети Facebook занимается пресс-центр Верховного Суда и согласование публикаций в соцсети, которые не касаются процессуальной деятельности, осуществляется на уровне пресс-центра. Так, уточняется, что позиция, выраженная в Facebook Верховного суда, представляет мнение пресс-центра, а не судей Верховного суда или института в целом.

"Согласование публикаций... в сети Facebook происходит на уровне прес-центра", - сказано в ответе на запрос.

Скриншот: Facebook/ Верховний Суд

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Фото: ukranews.com

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации. "За" проголосовали 278 нардепов от БПП, Народного фронта, Радикалов Ляшко, Самопомощи и БЮТ.

Также мы писали, что по состоянию в Раде уже появилось 4 постановления об отмене закона о тотальной украинизации.

А глава парламента Андрей Парубий еще 26 апреля заявил, что Рада рассмотрит все постановления 14 мая, и если они не будут поддержаны, он неотложно подпишет закон о языке и передаст его на подпись президенту.