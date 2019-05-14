Популярный журнал Esquire (сингапурский выпуск - Прим.Ред.) в апреле выпустил номер, который создавался и редактировался не только живыми людьми, но и искусственным интеллектом. Об этом пишет Enterprise Innovation.

Для издания создали две обложки: одна - с реальным актером Николаем Костер-Вальдау, другая - с вымышленным музыкантом Blawko. Также в номере два письма к читателям главного редактора: одно написано живым человеком за 2,5 часа, второе - роботом за 2,5 минуты.

"Как у людей, у всех нас есть пристрастия и предрассудки, которые окрашивают не только то, как мы пишем, но и то, какие истории мы хотим рассказать. В целом искусственный интеллект должен быть более объективным и, следовательно, должен уметь редактировать и писать истории для журнала независимо от личных человеческих взглядов", - рассказал Норман Тан, главный редактор Esquire Singapore.

Для разработки бота издание наняло компанию QLX. Материалы, подготовленные искусственным интеллектом, подписаны именем AI Squire. Их редактировали живые журналисты.

Фото: jrnlst.ru

Напомним, люди из Warner Music впервые заключили музыкальный контракт с искусственным интеллектом.

Также мы писали, что ведущие СМИ нашли в искусственном интеллекте замену журналистам.