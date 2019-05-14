Уходя со своего поста, пока Верховная Рада и Владимир Зеленский договариваются о дате инаугурации, Петр Порошенко продолжает раздавать награды своим соратникам.

"Страна" собрала информацию о том, кому Порошенко раздал награды и звания героя Украины на излете своей президентской карьеры.

Некоторые фигуранты наградного списка успели отметиться в коррупционных скандалах, что не смутило президента.

Силовики: от Грицака до друга сына

Всего Порошенко раздал 24 генеральских звания в армии, погранслужбе и СБУ, а также три звезды героя.

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Героем Украины стал шеф СБУ Василий Грицак.

Со стороны заслуги его "конторы" кажутся довольно сомнительными. При нем СБУ превратилась в политическую охранку. Ведомство открывало по уголовные дела против журналистов, карало за посты в соцсетях, фигурировало в отчетах правозащитников за организацию тайных тюрем. Также СБУ отметилась в раскручивании политических уголовных дел с явными признаками фабрикации. Например, "убийство" Аркадия Бабченко.

Не гнушалась СБУ и тем, что открыто кошмарила священников, не желавших переходить в ПЦУ. Томоса. Ведомство Грицака курирует многие ультраправые организации, которые отметились в погромах и в уличном насилии (например, С14). Руководителей Службы не раз обвиняли в крышевании коррупции и прямом вымогательстве у бизнеса.

Первому замглавы СБУ Павлу Демчине Порошенко дал звание генерал-полковника. По информации "Страны", совершил этот шаг президент с помощью тайного указа.

"Сделал он этого в засекреченной форме, долго совещаясь, как наградить, чтобы не было общественного резонанса. Указ вам никто не покажет, но проверить очень легко. Когда Демчина будет увольняться, его уволят тремя указами. Один от Грицака, один - от Порошенко как первого зама главы СБУ, и один от Порошенко - как военнослужащего", - рассказал "Стране" высокопоставленный источник в СБУ.

Демчину называли в СМИ "смотрящим" за СБУ от ближайшего соратника президента Игоря Кононенко. Также его называли куратором ряда дел связанных с переделом бизнеса.

Главному охраннику Порошенко тайным указом присвоили звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщил источник "Страны" в Администрации президента. "Он все так же сидит в кабинете президента, выполняет свои обязанности. И готовится к новой должности с новым званием. Решение уже принято. Из системы он никуда не уходит", - уточнил источник. Бывший начальник Службы безопасности президента Юрий Федоров был уволен указом от 3 мая.

Кроме того, как сообщают источники, засекреченным указом звание генера-майора президент присвоил Сергею Кривоносу, которого назначили замглавы СНБО после "оружейного скандала" и отставки Гладковского.

Полковнику Сергею Коваленко (заместителю начальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью) Порошенко присвоил звание генерал-майора. При этом в СМИ прозвучало мнение, что Коваленко помогал Порошенко в борьбе за доходы с таможни, которая развернулась между Банковой и Кабмином летом 2018 года.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Коваленко помог собрать мощный компромат на экс-главу ГФС Мирослава Продана. В итоге Гройсман пошел на переговоры и конфликт был урегулирован. Президент и Кабмин договорились, но Порошенко смог вести переговоры с позиции силы. Продана уволили и назначили на его место нового и.о. главы ДФС Власова по рекомендации самого Продана. Позже дело экс-главы ГФС передали в НАБУ, но теперь обвинения по нему выдвинуть трудно, поскольку Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Среди награжденных друг сына Петра Порошенко - 33-летний прокурор Одесской области Олег Жученко. Ему указом президента был присвоен чин государственного советника юстиции 2 класса. За Жученко тянется шлейф скандалов. За два с лишним года службы в Одесской области он отметился обвинениями в крышевании областных бизнесменов. Засветился и в деле гибели одесситов в Доме профсоюзов. Прокурор подписал текст уведомления о подозрении Вячеславу Маркину, депутату одесского облсовета, который скончался еще 3 мая 2014-го года.

Чин госсоветника юстиции 3 класса получил и начальник управления надсмотра за соблюдением законов Нацполицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко. Он прославился декларацией, куда внес 4 дома, 8 квартир, 3 автомобиля, несколько земельных участков на общую сумму в десятки миллионов гривен.

Скандальный директор стрелочного завода

Указом от 4 мая Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени гендиректора АО "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Как говорится в документе "за значительный личный взнос в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". При этом руководство предприятия (гендиректор и еще семь человек) подозреваются в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Расследование по делу проводит НАБУ. По данным следствия, подозреваемые полтора года. с 2015 по 2017 гг, продавали ПАО "Укрзализныце" стрелочную продукцию по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников. Таким образом они завладели деньгами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.

Спикер и пресс-секретарь

Уходящий президент успел наградить восьмерых членов своей администрации. Орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за значительный личный вклад в государственное строительство и профессионализм" награжден руководитель главного департамента администрации президента Юрий Онищенко. Орден "За заслуги" ІІ степени присужден заместителю главы администрации президента Константину Елисееву.

Кроме того, орденом "За заслуги" ІІІ степени глава государства наградил заместителя руководителя главного департамента – руководителя департамента Администрации президента Игоря Лурина, орденом Данила Галицкого - заведующего отдела главного департамента Администрации Николая Антипова и заведующего отдела Администрации Богдана Тыруся.

Кроме этого, Порошенко присвоил звания "Заслуженный экономист Украины" – заместителю руководителя главного департамента Администрации президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента АП Светлане Липинской и "Заслуженный работник социальной сферы Украины" – главному консультанту приемной президента АП Ирине Божко.

Советники президента Руслан Демченко, Олег Медведев (спикер штаба Порошенко на выборах - Прим.Ред.), пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук награждены Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Отметим, что наибольший резонанс вызвало награждение Цеголко и Медведева, которых считают главными пиарщиками президента. И какие у них на этом поприще (написание речей, личный пиар, управление армией порохоботов, курирование информационной политикой СМИ) могут быть заслуги перед Родиной (не путать с Порошенко) - непонятно.

Духовенство, искусство и политика

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получил министр культуры Евгений Нищук (тот самый, который называл жителей Донбасса генетически неполноценными) и директор института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Станислав Довгий (отца нардепа Олеся Довгого).

Орденом "За заслуги" І степени награжден председатель совета объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России", гражданин РФ Василий Дума (часть украинской диаспоры его называет "пророссийским") и первый заместитель управляющего делами аппарата Верховной Рады Николай Гаман.

Орден "За заслуги" ІІ степени присужден первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву (доверенное лицо Порошенко в Кабмине), архиепископу, митрополиту, управляющему Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василию Семенюку.

Сестре Софии Ротару - Аурелии Порошенко присвоил звание "Народный артист".

Также Петр Порошенко наградил президента Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого I степени. "Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности",- говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.

Что дает звание Героя Украины?

За звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" положено единовременное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины. Деньги должен перечислить Кабмин в 2020 году.

Например, если с 1 января 2019 года прожиточный минимум составляет 1853 грн, в 2020 году Грицак получит 92 650 грн за звание героя.

Указ о единовременном денежном вознаграждении Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка Петр Порошенко подписал за полтора месяца до массовой "раздачи слонов".

Кроме того, звание Героя Украины - это всегда смягчающее обстоятельство в любом судебном процессе. Последний фактор может оказаться весьма полезным для ряда награжденных, с учетом перспектив уголовных дел против них после поражения на выборах Порошенко.

Ранее "Страна" писала, зачем Порошенко перед уходом расставляет новых силовиков и судей.

Напомним, что Порошенко секретным указом вручил Демчине звание генерал-полковника.