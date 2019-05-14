В воскресенье, 19 мая, в Киеве пройдет фестиваль современной клезмерской музыки и еврейской культуры, несмотря на то, что это - День памяти жертв политических репрессий. О концерте сообщает Департамент культуры КГГА на странице в Facebook.

Отметим, что именно на 19 мая Владимир Зеленский требует назначить свою инаугурацию. После его заявления руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что этот день является траурным.

Между тем, музыкальная программа фестиваля состоит из двух больших концертов на Контрактовой площади - 17 и 19 мая на фестивальную сцену выйдут музыканты мирового уровня, энтузиасты и профессионалы.

Скриншот, фото: Facebook/ Департамент культури КМДА

Напомним, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы спасти страну от Порошенко.

После этого руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что делать этого ни в коем случае нельзя, так как 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, "траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ".

Впрочем, у Зеленского ответили Вятровичу, вспомнив, что третья суббота мая - День Европы в Украине. В прошлом году празднование дня Европы растянулось на 18-20 мая. Многие из концертов проходили и в День памяти жертв политических репрессий - 20 мая 2018.