Во вторник, 14 мая, состоится очередное заседание Верховной Рады, в ходе которого нардепы рассмотрят вопросы топливно-энергетического комплекса, ГБР и ТЭК. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Заседание начнется в 10:00. Сначала запланированы заявления и сообщения депутатских фракций и групп. Затем будут рассматриваться вопросы топливно-энергетического комплекса. Планируется рассмотрение двух проектов законов об использовании ядерной энергии.

Также депутаты сегодня должны принять проект обращения к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. В двух вариантах будет представлен законопроект о запрете выкладки сигарет на кассах в магазинах.

Во втором чтении намерены рассмотреть проект об урегулировании деятельности Государственного бюро расследований. Кроме того, депутаты могут назначить внеочередные выборы сельских и поселковых голов. В первом чтении депутаты рассмотрят три варианта проектов о профессиональном образовании.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект об уголовной ответственности за осквернение или разрушение могил украинских военнослужащих, которые погибли во время боевых действий на Донбассе, а также штрафах за неправомерное ношение военной формы или наград.

Одним из последних в повестке значится рассмотрение переименования ряда населенных пунктов, в частности города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Напомним, Верховная Рада выберет день инаугурации Зеленского на сессии в среду, 15 мая.

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