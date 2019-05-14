И.о. главы ГФС Александр Власов подвел итоги кампании по декларированию доходов и обнародовал в Facebook рекордсменов украинского шоу-бизнеса, показавших свои астрономические суммы доходов.

Александр Власов также сообщил, что свыше 127 млн грн доходов задекларировали известные артисты, шоумены и спортсмены.

"Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она достаточно успешная и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС.

Итак, подано почти 529 тыс. налоговых деклараций

Задекларировано общих доходов на сумму 83 600 000 000 грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3 200 000 000 грн. Прирост - 1 200 000 000 грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465 500 000 грн., что на 205 700 000 грн. больше чем в предыдущем году.

Число миллионеров - 5 143 человек. Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2 194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.

58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет.

Самый молодой миллионер - 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.

Самому старому миллионеру - почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как прочие доходы.

70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого / недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду и иностранные доходы.

Число миллиардеров - 3. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.

Задекларированы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн жителем г. Киев.

К кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларировано доходов в сумме более 416 млн грн.

Свыше 127 млн ​​грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

Телевизионная ведущая - 158 800 000 грн;

Ведущий шоу-программ - 26 900 000 грн;

Певец - 11 800 000 грн;

Композитор (музыкант) - 3 200 000 грн;

Футболист - 26 200 000 грн;

Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4 700 000 грн;

Еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4 100 000 грн", - написал Власов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в ГФС назвали украинцев, задекларировавших всего несколько сотен гривен доходов.