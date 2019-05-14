В Тель-Авиве проходит песенный конкурс Евровидение-2019, украинский певец Андрей Данилко, который выступит там в качестве приглашенной звезды, показал фото из Израиля. Их он опубликовал в Facebook.

На снимках он запечатлен с Инной Белоконь, выступающей в амплуа мамы Верки Сердючки. Вместе артисты отдыхают на морском берегу и позируют в живописных местах Тель-Авива.

Скриншот, фото: Facebook/ Verka Serduchka.ART

Напомним, наша Верка Сердючка в качестве приглашенной звезды исполнит на шоу с прошлогодней победительницей Неттой Барзилай песню "Тау".

Также мы писали, что 14 мая в Тель-Авиве стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019. Мы публиковали порядок выступления на конкурсе стран-участников.