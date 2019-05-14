Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 14 мая, установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел еще на 9 копеек, его курс составил 26,11 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Отметим, что продолжил дешеветь и евро. Его курс установлен сегодня на уровне 29,36 грн, что на 6 копеек меньше, чем вчера.

Официальный курс валют НБУ на 14 мая:

1 доллар - 26,11321600 (-0,09267100);

1 евро - 29,36431100 (-0,06490000);

1 рубль - 0,39886000 (-0,00289000).

Напомним, банкиры прогнозируют, что доллар продолжит свое падение и во вторник.

Также мы писали, что на этой неделе валютный рынок в Украине ждут потрясения.